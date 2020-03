Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le message fort du patron d'Alaphilippe !

Publié le 25 mars 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que la saison cycliste est suspendue, de nombreux acteurs du monde du vélo se demandent si le Tour de France aura bien lieu. C'est notamment le cas de Patrick Lefevere qui a du mal à concevoir que la Grande Boucle puisse démarrer.

La saison de cyclisme est suspendue depuis plusieurs jours et le Tour de France semble plus que jamais menacé. L'organisateur de la course, ASO, n'a pas encore communiqué sur la tenue de la grande boucle, mais l'annulation de nombreuses courses ne tend pas à être optimiste. Patrick Lefevere, patron de Julian Alaphilippe chez Deuceuninck-Quick Step, a du mal à voir comment la course pourrait se tenir.

«Comment pouvez-vous maintenir le Tour ?»