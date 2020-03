Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le patron de Thibaut Pinot est favorable au huis clos !

Publié le 28 mars 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que de nombreuses courses cyclistes sont annulées à cause de la pandémie de coronavirus, le Tour de France pourrait lui aussi être perturbé.

Alors que le Tour de France pourrait se dérouler cette année dans des circonstances exceptionnelles, Amaury Sport Organisation responsable de la course n’a toujours pas donné d’avis. L’une des solutions pourrait mener à une Grande Boucle à huis clos. Cette solution fait débat dans le monde du cyclisme mais certains comme Marc Madiot, directeur sportif de la Groupama-FDJ y sont favorables.

Un huis clos envisageable ?