Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet valide le report des Jeux Olympiques !

Publié le 25 mars 2020 à 10h35 par La rédaction

En pleine crise du coronavirus, le CIO a décidé de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Une décision que Romain Bardet trouve assez logique compte tenu de la situation.

Le monde du sport a appris mardi après-midi le report des Jeux Olympiques de Tokyo de 2020 à 2021. La plupart des calendriers des sports olympiques sont retardés par la crise sanitaire. C'est notamment le cas du cyclisme qui a vu plusieurs de ses courses annulées ou reportées. Romain Bardet, qui aurait pu participer à ces JO, s'est exprimé sur ce report qu'il trouve logique.

Une sage décision