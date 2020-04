Cyclisme

Cyclisme : Le message fort de Romain Bardet pour le Tour de France !

Publié le 3 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Romain Bardet valide totalement les propos de Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, ayant exclu une Grande Boucle à huis clos.

Imaginée par Roxana Maracineanu, ministre des Sports, l'éventualité Tour de France à huis clos (27 juin au 19 juillet) a été écartée par Christian Prudhomme. C’est ce que déclarait jeudi le patron de la Grande Boucle : « Le Tour de France n’aura pas lieu à huis clos ». Des propos qui méritaient de mettre les choses au clair, alors qu’un report reste envisageable. Interrogé par La chaîne L'Équipe ce vendredi, Romain Bardet, leader d’AG2R-La Mondiale, n'imagine pas un Tour sans public.

« C’est rassurant parce que ce ne sont pas des conditions de course qu’on aimerait connaitre »