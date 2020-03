Cyclisme

Cyclisme : Egan Bernal prend position pour le Tour de France

Publié le 31 mars 2020 à 19h35 par T.M.

Alors que les questions sont nombreuses autour de l’organisation du Tour de France, Egan Bernal a livré sa position à ce sujet.

A cause du coronavirus, le monde du sport doit s’adapter. Ainsi, ces dernières semaines, les report se sont multipliés à l’instar notamment des Jeux Olympiques, qui se tiendront finalement en 2021. Mais pour le moment, le Tour de France n’est pas impacté pour le moment. Néanmoins, alors que la Grande Boucle commencera à partir du 27 juin, les questions sont de plus en plus nombreuses. Et alors que la ministre des Sports a évoqué un possible Tour de France à huis clos, Egan Bernal préfère lui pour un report.

« Il vaudrait peut-être mieux reporter le Tour »