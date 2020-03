Cyclisme

Cyclisme : L’aveu du patron de Bardet sur un Tour de France à huis clos !

Publié le 30 mars 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Entre l’annulation du Tour de France ou une Grande Boucle à huis clos, Vincent Lavenu, manager général d’AG2R-La Mondiale milite pour la deuxième option.

L’organisation du Tour de France (27 juin au 19 juillet) devra faire un choix cornélien : soit annuler l’épreuve, la reporter ou annoncer un huis clos. Cette dernière option a émergé ces derniers jours avec un événement sans public. Interrogé par Cyclism Actu ce lundi, Vincent Lavenu, patron d'AG2R-La Mondiale, formation de Romain Bardet, donne son avis à propos du Tour.

« S'il y avait à faire un choix entre un Tour à huis clos ou pas de Tour du tout, je choisis le huis clos »