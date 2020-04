Cyclisme

Cyclisme : Geraint Thomas annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 24 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Considéré comme l’un des grands favoris de cette 107e édition du Tour de France, Geraint Thomas assure qu’il tentera de remporter une deuxième Grande Boucle dans sa carrière.

Evénement majeur dans le monde, le Tour de France a officiellement été reporté. La Grande Boucle se déroulera donc du 29 août au 20 septembre suite à la crise du Covid-19. Geraint Thomas tentera de retrouver sa couronne, perdue l’an passé, et dans un entretien à France TV Sport ce vendredi, le Gallois, coéquipier de Christopher Froome chez INEOS, affiche de grandes ambitions sur les routes hexagonales.

« J’irai sur le Tour pour le gagner »