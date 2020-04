Cyclisme

Cyclisme : Geraint Thomas affiche ses ambitions pour le Tour de France !

Publié le 19 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Deuxième de la dernière édition du Tour de France, Geraint Thomas admet que ce podium est une motivation pour à nouveau remporter la Grande Boucle.

Vainqueur de la Grande Boucle en 2018, Geraint Thomas s’était effacé l’an passé afin de laisser sa couronne à Egan Bernal, son coéquipier chez INEOS. Le Gallois sera l’un des hommes à suivre en cette 107e édition du Tour de France (29 août au 20 septembre), et dans des déclarations relayées par Cyclism Actu , le coureur de 33 ans se confie sur une possible nouvelle victoire sur les routes hexagonales.

« Prendre la deuxième place dans le Tour après avoir déjà terminé premier vous incite à revenir et à gagner »