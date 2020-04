Cyclisme

Cyclisme : Les vérités du patron de Pinot sur le report du Tour de France !

Publié le 16 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Manager général de la Groupama-FDJ, Marc Madiot se félicite du report officiel du Tour de France (29 août au 20 septembre).

Le 29 août sonnera le début de cette 107e édition du Tour de France, et pour trois semaines de compétition. Le report était donc inévitable pour l’un des événements sportifs les plus suivis au monde, suite à l’épidémie de coronavirus. Interviewé par France TV Sport , Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ, formation de Thibaut Pinot, valide cette décision.

«Le report ? Je l'espérais depuis le premier jour du confinement !»