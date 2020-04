Cyclisme

Cyclisme : Le message fort de Bernard Hinault sur le report du Tour de France !

Publié le 16 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Vainqueur du Tour de France à cinq reprises, Bernard Hinault se montre prudent suite à l’annonce du report de la Grande Boucle (29 août au 20 septembre).

Initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, le Tour de France 2020 est officiellement reporté. Il faudra donc attendre la fin du mois d’août afin d’assister au grand départ de la Grande Boucle à Nice. Pourtant, Bernard Hinault affiche quelques réserves. Interrogé par Cyclism Actu ce jeudi, le quintuple vainqueur du Tour (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) interpelle directement l’organisation sur la menace du coronavirus.

«Être sûr que toute cette pandémie soit réellement finie pour pouvoir se relancer»