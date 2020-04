Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 19 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Après être revenu sur le report du Tour de France, Thibaut Pinot assure que la Grande Boucle reste son principal objectif.

Il faudra donc patienter jusqu’au 29 août afin d’assister au grand départ du Tour de France à Nice, puis l’arrivée sur les Champs-Elysées le 20 septembre. Un report inévitable suite à la crise du coronavirus. Les spectateurs au bord des routes tenteront de pousser les Tricolores vers la victoire finale, alors que Bernard Hinault attend toujours son digne successeur, le Blaireau étant le dernier Tricolore à avoir remporté la Grande Boucle (1985). Interrogé sur le site officiel de la Groupama-FDJ, Thibault Pinot, leader de la formation tricolore, affiche son ambition de remporter le Tour.

« Le Tour reste pour moi l’objectif numéro 1 »