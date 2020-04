Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce de Romain Bardet pour le Tour de France !

Publié le 16 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Désireux de faire une croix sur le Tour de France en début de la saison, Romain Bardet explique qu’il sera présent au départ de la Grande Boucle au mois d’août.

La crème du cyclisme mondial peut donc cocher les dates cette nouvelle édition du Tour de France. Le peloton prendra le départ de la 107e édition de la Grande Boucle le 29 août prochain, avant de rejoindre les Champs-Elysées trois semaines plus tard (20 septembre). Dans des déclarations rapportées par Ouest-France ce jeudi soir, Romain Bardet, leader d'AG2R-La Mondiale, annonce sa participation au Tour.

«Je serai au départ du Tour s’il se tient aux dates annoncées mercredi»