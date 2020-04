Cyclisme

Cyclisme : Ce constat sur les chances de Quintana pour le Tour de France !

Publié le 20 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Eusebio Unzué, directeur général de la Movistar, ancienne formation de Nairo Quintana, explique que le Colombien reste un candidat pour la victoire finale sur le Tour de France.

Auteur de trois podiums sur le Tour de France (2013, 2015, 2016), Nairo Quintana attend toujours un premier sacre. Cette année 2020 pourrait perte la bonne pour le Colombien, lui qui a récemment rejoint les rangs d’Arkéa-Samsic. Le coureur de 30 ans devra sortir le grand jeu afin de remporter la 107e édition de la Grande Boucle, finalement reportée (29 août au 20 septembre). Via des propos rapportés par Cyclism Actu , Eusebio Unzué, ex-patron de Quintana chez la Movistar, donne son avis sur un possible sacre de son ancien protégé.

« Pourquoi ne serait-il pas un vainqueur du Tour de France ? Qui va l'enterrer ? »