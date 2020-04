Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet s’inquiète pour le Tour de France !

Publié le 22 avril 2020 à 17h35 par T.M.

Alors que le Tour de France s’élancera finalement fin août, Romain Bardet nourrit toutefois quelques doutes.

Le Tour de France a également dû s’adapter à cause du coronavirus. A l’instar d’autres événements sportifs, la Grande Boucle a aussi été décalée. Prévu fin juin, le grand départ sera donné 2 mois plus tard, fin août. Une nouvelle accueillie avec soulagement dans le peloton qui sait désormais à quoi s’en tenir pour le Tour. Cela a aussi été le cas de Romain Bardet, qui est désormais plus réservé. En effet, le Français a certains doutes sur le tenue de l’événement face à la crise sanitaire.

« La prudence m’a rattrapé »