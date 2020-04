Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot affiche ses ambitions pour le Tour de France !

Publié le 20 avril 2020 à 10h35 par D.M.

Contraint à l’abandon en 2019, Thibaut Pinot espère briller sur le Tour de France cette année, et ce malgré le report de la course.

Finalement le Tour de France aura bien lieu cette année. La tenue de la course cycliste a longtemps été incertaine en raison de la grave crise sanitaire que traverse l'Europe et notamment la France. Alors que l’idée d’une course à huis clos avait été émise par la Ministre des Sports Roxana Maracineanu, les organisateurs du Tour de France ont pris la décision de reporter la Grande Boucle qui aura finalement lieu du 29 août au 20 septembre. Ce changement de date n’a que très peu d’influence sur les ambitions toujours intactes de Thibaut Pinot.

« Je vais tout faire pour être à 100% sur le Tour »