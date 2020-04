Cyclisme

Cyclisme : Froome en remet une couche pour le Tour de France !

Publié le 27 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Christopher Froome n’en démord pas : il souhaite remporter cette nouvelle édition du Tour de France (29 août au 20 septembre).

Il sera l’un des grands favoris du Tour de France. Totalement remis de sa grave chute, lors du Critérium du Dauphiné en juin dernier, Christopher Froome pourrait ainsi entrer encore un peu dans la légende du cyclisme. Le leader d’INEOS tentera de remporter une cinquième couronne et ainsi intégrer le cercle fermé des quintuples vainqueurs de la Grande Boucle (Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain). Interviewé par L'Équipe ce lundi soir, le Britannique affiche ses ambitions pour le Tour.

« Gagner le Tour reste mon objectif principal »