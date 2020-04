Cyclisme

Cyclisme : Bardet affiche un rêve sur le Tour de France !

Publié le 30 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Sur le podium du Tour de France en 2016 et en 2017, Romain Bardet ne cache pas son souhait de remporter, un jour, la Grande Boucle.

Il faut donc remonter à 1985 pour assister à la dernière victoire d’un Français sur le Tour de France. Depuis le cinquième sacre de Bernard Hinault, plus aucun Tricolore n’aura réussi à inscrire son nom au palmarès de l’épreuve. Certains sont montés sur le podium, à l’image de Romain Bardet (2016, 2017), et si le leader d'AG2R-La Mondiale devenait le signe successeur du Blaireau ? Lors d'un live Instagram ce jeudi, rapporté par Cyclism Actu , Bardet admet qu'un sacre sur la Grande Boucle reste un rêve à ses yeux.

«Je rêve de gagner le Tour de France»