Cyclisme : Un Tour de France à huis clos ? La réponse de Froome

Publié le 4 mai 2020 à 9h35 par T.M.

Si cela n’est pas envisagé, certains évoquent un possible Tour de France à huis clos à cause du coronavirus. Un scénario sur lequel s’est prononcé Chris Froome.

A cause du coronavirus, le Tour de France a repoussé son départ au 29 août. Toutefois, le flou entoure toujours l’organisation de la Grande Boucle, notamment depuis les annonces du Premier ministre sur l’organisation d’événements sur la voie public avec un nombre de personnes limité. Cela pourrait donc avoir certaines répercussions sur le Tour de France, bien que Roxana Maracineanu avait écarté la possibilité de le disputer à huis clos. D’ailleurs, Chris Froome émet certaines réserves sur ce scénario.

Froome s’interroge