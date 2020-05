Cyclisme

Cyclisme : La mise au point de Maracineanu sur le Tour de France

Publié le 1 mai 2020 à 11h35 par T.M.

Après les dernières annonces du Premier ministre, le doute a de nouveau gagné l’organisation du Tour de France. Roxana Maracineanu.

A cause du coronavirus, le Tour de France a déjà été décalé une première fois. Finalement, c’est le 29 août prochain que s’élancera le peloton. Mais malgré ce report, le doute persiste toujours, notamment suite aux annonces d’Edouard Philippe, interdisant notamment concernant l’organisation d’événement réunissant plus de 5000 personnes avant septembre. Pour la Grande Boucle, cela pourrait donc être rédhibitoire, à moins que l’événement ne se déroule à huis clos. Verra-t-on donc un Tour de France sans spectateurs ? Au micro de RMC , Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a fait le point.

« Il est trop tôt pour se prononcer sur un report ou une annulation du Tour de France »