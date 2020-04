Cyclisme

Cyclisme : Ce terrible constat sur le report du Tour de France !

Publié le 29 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Manager général de la Groupama-FDJ, Marc Madiot revient sur les propos du Premier ministre, interdisant tout événement sportif rassemblant plus de 5000 personnes et ce jusqu’au mois de septembre.

Edouard Philippe a tranché : tout événement sportif avec plus de 5000 personnes sera interdit jusqu’au mois de septembre. Le Tour de France est donc menacé, alors que la Grande Boucle avait déjà été reporté (29 août au 20 septembre). Il faudra ainsi patienter afin de savoir si la crème du cyclisme mondial pourra courir sur les routes hexagonales cette année. Une décision forte commentée par Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ, formation de Thibaut Pinot, pour Cyclism Actu ce mercredi.

« Si on n'a pas couru avant le Tour, on ne pourra pas faire le Tour »