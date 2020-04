Cyclisme

Cyclisme : Les vérités de Christopher Froome sur sa grave chute !

Publié le 27 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Hospitalisé pendant plusieurs jours, suite à sa chute sur le Critérium du Dauphiné en 2019, Christopher Froome admet n'avoir aucun souvenir de cet accident.

Contraint de faire une croix sur le Tour de France 2019, Christopher Froome pansait ses plaies à l’hôpital. Les raisons de ce forfait ? Le Britannique avait chuté lors de la reconnaissance du contre-la-montre de la dernière édition Critérium du Dauphiné en juin dernier, avec une fracture ouverte du fémur et du coude droit, et des fractures de plusieurs côtes, du sternum et d'une vertèbre. Lors d'un entretien à L'Équipe ce lundi, la star anglaise évoque sa perte de connaissance lors de l'accident.

« Je ne me souviens pas de la chute »