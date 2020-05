Cyclisme

Cyclisme : Froome, Thomas… Bernal annonce la couleur pour le prochain Tour de France !

Publié le 8 mai 2020 à 16h35 par La rédaction

Egan Bernal a annoncé qu’il ne voulait pas servir e coéquipier de luxe pour Christopher Froome et Geraint Thomas et souhaite ajouter un deuxième Tour de France à son palmarès.

Après de longues semaines d’incertitude, le Tour de France devrait bien avoir lieu cette année. Directeur de la course, Christian Prudhomme a annoncé que la Grande boucle se déroulera finalement du 29 août au 20 septembre. Une édition au cours de laquelle la Team INEOS fera encore une fois office de grandissime favori puisqu'elle compte dans ses rangs trois anciens lauréats du Tour de France : Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (vainqueur en 2018) et le tenant du titre Egan Bernal. Trois leaders qui ont chacun les moyens de remporter la course cycliste. Mais le grimpeur colombien l’assure, il ne servira pas de coéquipier de luxe à Chris Froome et Geraint Thomas. L’objectif du coureur de 23 ans est clair : remporter un deuxième Tour de France.

« Me sacrifier alors que je suis à 100%... Je ne pense pas que je ferai ça »