Cyclisme

Cyclisme : Roglic affiche ses ambitions pour le Tour de France !

Publié le 30 mai 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que le Tour de France aura bien lieu début septembre, certains coureurs annoncent déjà la couleur.

Le Tour de France se déroulera bien du 29 aout au 20 septembre et chaque équipe commence à se préparer pour être fin prêt pour disputer la grande boucle. Si l’équipe INEOS, qui compte dans son effectif trois leaders que sont Christopher Froome, Egan Bernal et Gerraint Thomas devrait être favorite, d’autres équipes semblent croire aussi en leur chance de victoire.

L’équipe Jumbo-Visma veut gagner le Tour