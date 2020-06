Cyclisme

Cyclisme : Lance Armstrong fait son mea culpa sur le dopage !

Publié le 2 juin 2020 à 15h35 par La rédaction

Dans la deuxième partie du documentaire qui lui a été consacré sur ESPN, Lance Armstrong a tenu à revenir sur son dopage, et a voulu présenter ses excuses au monde entier.

Ce documentaire risque de faire grand bruit. Diffusé sur ESPN, le documentaire consacré à Lance Armstrong a vu le cycliste américain présenter publiquement ses excuses pour s’être dopé. Si la première partie du documentaire était consacrée à son ascension, la deuxième était quant à elle anglée sur la chute de l’Américain. Après avoir été déchu de ses 7 titres du Tours de France pour dopage, Armstrong a tenu à s’excuser, après avoir taclé Floyd Landis, l’homme qui aura réussi à le faire tomber...

« C’est inexcusable »