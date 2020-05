Cyclisme

Cyclisme : Cette équipe qui est interrogée sur une arrivée de Chris Froome

Publié le 31 mai 2020 à 10h35 par T.M.

Ces derniers jours, le flou s’est installé au-dessus de l’avenir de Chris Froome chez INEOS. Le Britannique pourrait alors découvrir une autre équipe. Pourrait-il rejoindre Arkea-Samsic ? La question a été posée à Emmanuel Hubert, directeur de la formation.

Un coup de tonnerre pourrait bien se préparer dans le peloton. N’appréciant pas vraiment de partager l’affiche avec Geraint Thomas et Egan Bernal chez INEOS, Chris Froome pourrait être tenté d’aller un rôle de numéro 1 ailleurs. C’est donc sous de nouvelles couleurs que le Britannique pour disputer le prochain Tour de France, à moins que son transfert n’attende finalement un peu plus. Néanmoins, plusieurs formations seraient déjà sur le coup pour tenter de récupérer Froome, déjà quadruple vainqueur de la Grande Boucle. Et après avoir attiré Nairo Quintana, l’équipe Arkea-Samsic pourrait-elle frapper un nouveau gros coup ?

« Je ne peux pas répondre à cette question »