Cyclisme : Bernal, Thomas… La nouvelle sortie de Froome pour le Tour de France !

Publié le 29 mai 2020 à 19h35 par J.-G.D. mis à jour le 29 mai 2020 à 19h36

À quelques semaines du grand départ du Tour de France, Christophe Froome en remet une couche sur le leadership chez INEOS, partagé avec Egan Bernal et Geraint Thomas.

Christopher Froome devrait donc terminer la saison avec INEOS avant d’aller voir ailleurs. Lié à le formation britannique pour encore quelques mois, l’Anglais doit partager l’affiche avec Egan Bernal, vainqueur du Tour de France l’an passé, et Geraint Thomas. Un leadership à trois trop compliqué selon Froome. C’est ce que nous apprenait récemment L'Équipe . Dave Brailsford, manager général de l’équipe, aurait pris les premiers rôles au quadruple vainqueur de la Grande Boucle, avant que ce dernier soit au courant que son patron avait tenu le même discours à ses deux coéquipiers.

« On sait qu'on doit travailler ensemble et qu'on doit respecter l'objectif : faire gagner l’équipe »