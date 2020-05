Cyclisme

Cyclisme : Bernal, Thomas… Le message fort de Froome pour le Tour

Publié le 28 mai 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Christopher Froome serait au courant que le manager général d’INEOS aurait fait les mêmes promesses à Geraint Thomas et Egan Bernal sur la place de leader pour le Tour de France.

Malgré l’annonce d’un possible départ de Christopher Froome d’ici le Tour de France, la star du peloton devrait finalement rester chez INEOS. Alors que L'Équipe explique que plusieurs équipes ont bougé leurs pions afin de convaincre le quadruple vainqueur du Tour, ce dernier serait bien parti pour rester au sein de la formation britannique. Cela semble donc compliqué de voir Froome plier bagage d'ici quelques jours ou semaines. Il devra ainsi faire avec la concurrence de ses deux partenaires : Egan Bernal et Geraint Thomas.

Un leadership à trois trop compliqué selon Froome