Cyclisme : Lance Armstrong regrette-t-il de s’être dopé ? La réponse !

Publié le 23 mai 2020 à 17h35 par La rédaction

Dans un documentaire en deux parties, dont la première est diffusée ce dimanche sur ESPN aux Etats-Unis, la carrière de Lance Armstrong est passée au crible par la réalisatrice Marina Zenovich. Et cette dernière affirme qu'Armstrong est capable de montrer des remords…

Un documentaire qui risque de faire grand bruit. Ce dimanche, aux Etats-Unis, la première partie du documentaire sur Lance Armstrong sera diffusée sur ESPN . L’occasion de revenir sur la carrière du cycliste américain, ainsi que sur les multiples affaires de dopage le concernant. Interrogée par L’Equipe au sujet de la réalisation du documentaire, la réalisatrice Marina Zenovich revient sur cette expérience très particulière, ainsi que sur les excuses de Lance Armstrong aux personnes qu’il avait blessées ou attaquées suite à cette affaire…

« Rien n’est tout noir ou tout blanc »