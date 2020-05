Cyclisme

Cyclisme : Une nouvelle porte se ferme pour Christopher Froome !

Publié le 22 mai 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Après la Movistar, au tour de Bahrain-McLaren, par la voix de Mikel Landa, de balayer les rumeurs d’une éventuelle arrivée de Christopher Froome d’un revers de main.

Il est au centre des toutes les discussions dans le peloton. En effet, Christopher Froome pourrait changer d’air au cours de la saison selon les récentes révélations de L’Équipe . Les propos d’Egan Bernal, sur le fait qu’il ne sacrifiera pas pour le Britannique lors du prochain Tour de France (29 août au 20 septembre), et le manque de réactivité de ses dirigeants auraient agacé la star d’INEOS. Un départ est donc envisageable, Froome disposant de plusieurs pistes pour la suite de sa carrière (Israel-Start Up Nation, NTT…). Mais Mikel Landa, ancien coéquipier de l’Anglais chez la Sky et désormais leader de Bahrain-McLaren, assure que son équipe ne recrutera pas Froome.

« D’autres choses à penser actuellement qu’à essayer de recruter Chris Froome »