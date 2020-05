Cyclisme

Cyclisme : Un départ de Froome avant le Tour de France ? La réponse

Publié le 28 mai 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Dans les petits papiers de quelques formations du peloton, Christopher Froome ne devrait pas quitter INEOS d’ici le grand départ de la Grande Boucle, le 29 août prochain.

Il alimente les rumeurs depuis quelques jours. En effet, la récente information de L'Équipe en disait plus sur les tensions entre Christopher Froome et INEOS. Le Britannique serait agacé par les propos d’Egan Bernal, le Colombien n’ayant aucunement l’intention de se sacrifier pour le Tour de France, et le manque de réactivité de ses dirigeants. Plusieurs formations se pencheraient alors sur le profil de Froome, elles qui devront racheter son contrat au cours de la saison. Une chose assez rare dans le cyclisme, et tout porte à croire que Froome restera chez INEOS.

Froome bien parti pour rester ?