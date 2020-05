Cyclisme

Cyclisme : Quintana, Tour de France… La grande annonce de Warren Barguil

Publié le 28 mai 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Questionné sur sa collaboration avec Nairo Quintana, à quelques mois du départ de la Grande Boucle, Warren Barguil compte briller avec le Colombien.

La crème du cyclisme mondial se donnera donc rendez-vous du 29 août au 20 septembre pour cette 107e édition du Tour de France. Les supporters attendent toujours le sacre d’un Tricolore, Bernard Hinault étant le dernier Français a avoir remporté la Grande Boucle (1985). Arkéa-Samsic aura un nouvel atout de taille afin de briller sur les routes hexagonales. La formation bretonne s’est récemment attachée les services de Nairo Quintana, auteur de trois podiums lors du Tour (2013, 2015, 2016). Via des propos rapportés par Cyclism Actu , Warren Barguil, champion de France en titre et coéquipier de Quintana, fait passer un message fort avant le grand départ de la Grande Boucle.

« Notre collaboration va super bien se passer et j’espère que l’on fera un super Tour »