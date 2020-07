Cyclisme

Cyclisme : Ce coureur qui craint le pire pour le Tour de France !

Publié le 26 juillet 2020 à 13h35 par T.M.

Alors que le Tour de France doit partir de Nice le 29 août prochain, Rick Zabel estime que la Grande Boucle pourrait très bien être stoppée en court de route.

Avec le coronavirus, le Tour de France a également dû s’adapter. Le grand départ de Nice a été décalé et c’est finalement le 29 août prochain que le peloton s’élancer pour 3 semaines de compétition. Toutefois, avec la crise sanitaire est toujours loin d’être maitrisée, les conditions d’organisation de la Grande Boucle pourraient devoir s’adapter à la situation. Et si le Tour de France était même annulé en pleine compétition ? Selon Rick Zabel, coureur de l’équipe Israël Start Up Nation, il ne faut pas écarter cette possibilité en cas de contrôles positifs.

« J'imagine que le Tour de France pourrait être arrêté »