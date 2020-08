Cyclisme

Cyclisme : INEOS ne s’inquiète pas pour le Tour de France !

Publié le 15 août 2020 à 9h35 par T.M.

Répétition générale avant le Tour de France, le Critérium du Dauphiné voit actuellement les Jumbo-Visma dominer INEOS. Au sein de l’équipe britannique, on ne s’inquiète pas forcément à quelques jours du départ de la Grande Boucle.

Le 29 août prochain, Egan Bernal partira de Nice avec le dossard numéro 1 du Tour de France et bien évidemment l’envie de ramener un nouveau maillot jaune sur les Champs-Elysées. Alors que le Colombien pourra compter sur l’armada INEOS pour espérer le back-to-back, la concurrence s’annonce rude. Et chez Jumbo-Visma, on est également très bien armé pour faire tomber l’équipe britannique. La bande à Primoz Roglic le montre d’ailleurs très bien actuellement sur les routes du Critérium du Dauphiné alors que le Slovène écrase actuellement ses adversaires, dont Bernal. Une mauvaise nouvelle pour ce dernier avant le Tour de France ?

« Il y a encore du temps avant le Tour »