Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome affiche son optimisme avant le Tour de France !

Publié le 13 août 2020 à 20h35 par La rédaction

Encore dans le doute concernant sa participation au Tour de France à cause de sa condition physique, Christopher Froome a néanmoins tenu à être rassurant sur les chances qu’il soit au départ de la Grande Boucle.

Les doutes règnent toujours concernant la participation de Christopher Froome au Tour de France. En fin de contrat avec Ineos, le coureur anglais a décidé de rejoindre la nouvelle équipe Israël Start-Up Nation en refusant de rester avec l’équipe britannique. Un choix de carrière dicté par la perte de son rôle de leadership au sein d’Ineos avec l’émergence d’Egan Bernal. Face à ce choix, la présence de Christopher Froome pour la Grande Boucle qui s'élancera le 29 août à Nice est remis en cause d’autant plus que des doutes persistes sur sa condition physique. Actuellement sur le Critérium du Dauphiné, Christopher Froome s’est voulu optimiste sur ses chances de participer au Tour de France…

« Je suis optimiste pour le Tour »