Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : INEOS annonce la couleur pour le rôle de Chris Froome !

Publié le 4 août 2020 à 9h35 par T.M.

Le 29 août prochain, Chris Froome partira de Nice pour tenter de décrocher un 5ème Tour de France. Toutefois, sur les routes de la Grande Boucle, il se pourrait bien que le coureur INEOS ne soit qu’un simple coéquipier pour Egan Bernal.

L’été dernier, Chris Froome n’a pas pu tenter de ramener un 5ème maillot jaune sur les Champs-Elysées. En effet, à cause d’une terrible chute lors du Dauphiné, le Britannique avait dû renoncer au Tour de France. Désormais remis de ses blessures, le coureur INEOS entend bien rentrer dans le cercle fermé des quintuples vainqueurs du Tour. Problème, entre temps, Egan Bernal a explosé et partira de Nice, le 29 août prochain, avec le dossard numéro 1. Le Colombien tentera donc de conserver son bien sur la plus grande course du monde et la question du leadership chez INEOS va donc se poser alors qu’il faudra aussi faire avec Geraint Thomas. Il se pourrait ainsi bien que Froome ne joue pas les premiers rôles.

Froome, coéquipier de luxe ?