Cyclisme : Pas de Tour de France pour Christopher Froome et Geraint Thomas !

Publié le 19 août 2020 à 10h35 par La rédaction

Alors que l'incertitude planait toujours concernant la participation de Christopher Froome au Tour de France, Ineos vient d'annoncer que Christopher Froome, mais aussi Geraint Thomas ne sont pas convoqués pour la Grande Boucle.

C’est un coup de tonnerre dans le monde du cyclisme. Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France ne sera pas au départ de la Grande Boucle à Nice le 29 août prochain. Un choix fort de l’équipe Ineos qui confirme que le coureur britannique n’est pas à son meilleur niveau depuis sa grosse chute survenue l’année dernière. Incertain de participer au Tour de France à cause de ses performances sur le Critérium du Dauphiné, le coureur britannique voit la sentence tomber. Concernant l’absence de Geraint Thomas, il symbolise aussi que le coureur gallois n’est pas à son niveau de 2018, année où il avait remporté la Grande Boucle. Interrogé sur ses choix, le manager général de l’équipe Ineos, Dave Brailsford, a tenu à expliquer ses grandes décisions…

« De son côté, Chris Froome visera la Vuelta »