Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Ce message fort sur les chances de Pinot !

Publié le 17 août 2020 à 18h35 par La rédaction

Thibaut Pinot n’est pas parvenu à remporter le Critérium du Dauphiné. Toutefois, son directeur sportif retire énormément de positif de cette course.

« J'ai failli dans le but qu'on s'était fixé ce matin. Je n'ai que de la déception. Je n'ai pas eu les jambes qu'il fallait, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour gagner. Je ne peux en vouloir qu'à moi » a déclaré ce dimanche Thibaut Pinot. Leader après le forfait de Primoz Roglic, le coureur Groupama-FDJ n’a pas réussi à conserver le maillot jaune et à remporter le Critérium du Dauphiné. Victime d’un coup de chaud, Thibaut Pinot a été lâché lors de l’ascension de la côte de Domancy par Daniel Martinez qui a finalement remporté la course.

« Thibaut faisait jeu égal avec les meilleurs »