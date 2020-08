Cyclisme

Cyclisme : Tour de France, Critérium... La déception de Thibaut Pinot !

Publié le 17 août 2020 à 9h35 par La rédaction

Leader au départ de la dernière étape du Critérium du Dauphiné, Thibaut Pinot n’a pas réussi à conserver le maillot jaune. Une déception pour le coureur.

Thibaut Pinot avait les cartes en main ce dimanche. Ce dimanche, le coureur de la Groupama-FDJ figurait en tête du classement du Critérium du Dauphiné après le forfait du leader Primoz Roglic. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour le coureur de 30 ans. Thibaut Pinot a été en difficulté tout au long de cette dernière étape et a laissé la victoire au Colombien Daniel Martinez. A l’issue de la course, le Français n’a pas caché sa déception alors que le Tour de France approche à grand pas (départ le 29 août).

« Je n'avais pas les jambes pour gagner ce Dauphiné »