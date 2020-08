Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Thibaut Pinot donne déjà rendez-vous à Egan Bernal !

Publié le 5 août 2020 à 9h35 par T.M.

Sur la Route d’Occitanie, Egan Bernal affiche déjà une grande forme. Un peu plus en retrait, Thibaut Pinot regarde plus loin et donne rendez-vous au Colombien sur le Tour de France.

L’été dernier, Thibaut Pinot quittait le Tour de France en larmes. Touché à la cuisse, le coureur de la Groupama-FDJ devait renoncer à poursuivre la course, lui qui était pourtant au coude à coude avec Egan Bernal pour une victoire finale. Cet échec enfin digéré, le Français veut renouer avec le succès sur la Grande Boucle, espérant ains ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Mais pour cela, il faudra encore se mesurer à Bernal, entouré de sa dream team chez INEOS. Le Colombien impressionne déjà sur la Route d’Occitanie tandis que Pinot est lui un peu plus en retrait. Mais cela ne semble pas inquiéter ce dernier.

« La troisième semaine du Tour de France ne débute que dans un mois et demi »