Cyclisme

Cyclisme : Les ambitions du patron de Thibaut Pinot pour le Tour de France !

Publié le 8 juin 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Manager général de la Groupama-FDJ, Marc Madiot explique que le Tour de France (29 août au 20 septembre) sera le principal objectif de l’équipe.

Contraint d’abandonner à deux étapes de la fin du Tour de France 2019, Thibaut Pinot a pansé ses plaies. Le leader de la Groupama-FDJ, prolongé jusqu’en 2023, pourrait ainsi devenir le digne successeur de Bernard Hinault, dernier vainqueur tricolore de la Grande Boucle (1985). Le coureur de 30 ans sera donc l’un des favoris sur les routes hexagonales, et via RMC Sport , Marc Madiot, patron de Pinot, assure que le Tour (29 août au 20 septembre) reste l’objectif n°1.

« Il est clair que l'objectif numéro un sera le Tour de France »