Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 6 juin 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Interrogé sur sa prolongation avec la Groupama-FDJ, Thibaut Pinot explique que le Tour de France reste un objectif à ses yeux.

La Groupama-FDJ pourra donc compter sur Thibaut Pinot pour encore quelques années. La formation tricolore a officiellement prolongé le contrat de son leader jusqu’en 2023. Un signe de confiance pour celui qui n’a connu que l’écurie française depuis ses débuts en professionnel (2010). Une bonne nouvelle à quelques semaines du grand départ du Tour de France (29 août au 20 septembre). Pinot aura à cœur d’oublier son cruel abandon en 2019, et via le site de la Groupama-FDJ, le coureur de 30 ans affiche ses ambitions pour la Grande Boucle.

« Le Tour de France reste évidemment l’objectif ultime pour lequel je veux me consacrer à 100% »