Cyclisme

Cyclisme : Le soulagement de Thibaut Pinot pour le Tour de France

Publié le 4 juin 2020 à 16h35 par T.M.

Avec la situation sanitaire, le Tour de France se déroulera finalement fin août-début septembre. De quoi donner le sourire à Thibaut Pinot.

Le coronavirus a changé la vie de tout le monde ces derniers mois. Et le monde du sport a également dû s’adapter à cette crise sanitaire. Alors que de nombreux événements ont été annulés, d’autres ont finalement été décalés. C’est le cas du Tour de France. Initialement prévue du 27 juin au 19 juillet, la Grande Boucle se disputera finalement du 29 août au 20 septembre. Un soulagement pour le peloton qui peut désormais se préparer pour le plus grand rendez-vous de la saison, même s’il existe encore certains doutes en fonction de l’évolution de la crise. Néanmoins, comme l’a constaté Thibaut Pinot, cela s’améliore et cela devrait être bon pour le Tour de France.

« Aujourd’hui, tout à l’air de se libérer »