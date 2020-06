Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot affiche ses ambitions pour le Tour de France

Publié le 4 juin 2020 à 14h35 par T.M.

Après la déconvenue de l’an dernier sur les routes du Tour de France, Thibaut Pinot va revenir avec plein d’ambitions pour la prochaine édition de la Grande Boucle. Le coureur de la Groupama-FDJ s’est d’ailleurs confié pour ce rendez-vous.

Finalement décalé à fin août à cause du coronavirus, le départ du Tour de France sera tout de même bien donné à Nice. Les meilleures coureurs du peloton auront donc l’occasion de s’exprimer sur les routes hexagonales lors de ces 3 semaines de course. Qui succédera donc à Egan Bernal, qui avait ramené le maillot jaune sur les Champs-Elysées l’an dernier ? Cette fois, Thibaut Pinot espère bien que cette année sera la bonne. A la lutte avec le Colombien d’INEOS lors de la dernière édition du Tour, le coureur de la Groupama-FDJ avait finalement dû abandonner à cause d’un pépin physique. Alors qu’on avait quitté Pinot en larmes, il entend bien revenir au top et ne cache pas ses ambitions dans un entretien accordé au Parisien ce jeudi.

Un podium pour Pinot ?