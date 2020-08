Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot identifie ses deux grands adversaires pour le Tour de France !

Publié le 24 août 2020 à 14h35 par T.M.

L’échec de l’été dernier digéré, Thibaut Pinot revient sur le Tour de France avec l’ambition de le remporter. Mais le Français sait qu’il faudra surveiller de très Egan Bernal et Primoz Roglic.

Ce samedi, le peloton du Tour de France s’élancera de Nice pour 3 semaines de compétition. Qui succèdera donc à Egan Bernal et ramènera le maillot jaune sur les Champs-Elysées ? Malgré son abandon sur le Critérium du Dauphiné, le Colombien sera au rendez-vous et INEOS a décidé de tout miser sur lui, écartant pour cela Chris Froome et Geraint Thomas. Mais la concurrence sera rude, notamment avec Primoz Roglic, qui a montré une incroyable forme ces dernières semaines. Et il ne faut pas oublier Thibaut Pinot. Le coureur de la Groupama-FDJ qui a été proche de l’exploit l’été dernier, devant finalement abandonner sur blessure, revient sur le Tour de France avec de grandes ambitions.

« Pour l’instant, Roglic et Bernal sont les deux favoris du Tour »