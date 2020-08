Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Ce coéquipier de Froome et Thomas évoque la décision d'INEOS

Publié le 21 août 2020 à 9h35 par T.M.

Le prochain Tour de France se fera donc sans Chris Froome et Geraint Thomas. Une décision radiale de la part d’INEOS, commentée d’ailleurs par Luke Rowe.

Suite à l’explosion d’Egan Bernal, vainqueur de la dernière édition du Tour de France, les interrogations étaient nombreuses en ce qui concerne la question du leadership chez INEOS. En effet, en plus du Colombien, il faut aussi faire avec Geraint Thomas et Chris Froome. A l’approche de la Grande Boucle, la gestion de ces 3 coureurs étaient donc au centre des attentions, mais finalement INEOS a tranché dans le vif. En effet, tous les espoirs reposeront finalement sur Bernal, puisque Froome et Thomas n’ont tout simplement pas été sélectionnés pour prendre le grand départ à Nice, le 29 août prochain.

« C’est difficile de les laisser à la maison »