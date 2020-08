Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe fait le point avant le départ du Tour de France !

Publié le 24 août 2020 à 9h35 par T.M.

Plus que quelques jours avant le départ du Tour de France. Avant ce rendez-vous, Julien Alaphilippe a fait le point sur ses sensations.

Après avoir été reporté, le Tour de France va enfin pouvoir partir de Nice ce 29 août. Les grands noms du peloton vont ainsi s’expliquer durant les 3 semaines de course pour savoir qui ramènera le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Forcément, après ses performances exceptionnelles de l’année dernière, Julian Alaphilippe sera très attendu sur les routes hexagonales. Le coureur de la Deceunick-Quick Step peut-il réaliser la même performance, lui qui a terminé 5ème du dernier Tour ? Alaphilippe semble en tout cas avoir de bonnes jambes comme il a encore pu le démontrer ce dimanche lors des Championnats de France, ne pouvant toutefois rien faire face à Arnaud Démare.

« Je ne suis pas trop mal »