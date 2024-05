Mercato : Un nouveau bras de fer se profile pour l’OM

Axel Cornic

Arrivé à la Lazio en 2016, Luis Alberto a décidé de changer de club et pourrait être l’une des grosses pistes estivales de l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria aurait en effet flairé le bon coup et il va devoir batailler ferme avec la concurrence, mais surtout avec les dirigeants laziali, qui ne semblent pas vouloir faciliter le départ du milieu de 31 ans.

La Serie A a souvent aidé Pablo Longoria à renforcer son OM et cela pourrait une nouvelle fois se confirmer cet été. Il Messaggero nous a en effet appris que le président marseillais souhaiterait recruter Luis Alberto lors du prochain mercato, mais la tâche pourrait être plus compliquée que prévu.

« S'il veut partir, il doit trouver une équipe qui l'achète »

Car l’Espagnol, qui a annoncé dans un entretien à DAZN vouloir être libéré par la Lazio, est tout de même sous contrat jusqu’en 2027... qu’il a signé il y a seulement quelques mois ! Evidemment, cela n’a pas du tout plu au président du club romain, qui a explosé en direct. « Luis Alberto veut partir gratuitement. Mais non, il a un contrat de quatre ans, il fait partie du club, donc qu'il nous amène une offre. S'il veut partir, il doit trouver une équipe qui l'achète » a lancé Claudio Lotito, particulièrement remonté envers son joueur.

La Lazio ne va pas faciliter les choses