Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Les vérités d’Alaphilippe après sa victoire !

Publié le 30 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur de la deuxième étape du Tour de France, Julian Alaphilippe s’est emparé du maillot jaune. Le coureur français est apparu ému à l’arrivée.

Julian Alaphilippe n’a pas traîné. Détenteur du maillot jaune durant quatorze jours l’année dernière, le coureur français a remporté ce dimanche la deuxième étape du Tour de France à Nice et s’est emparé de la place de leader au classement général. Julian Alaphilippe a attendu le col des Quatre Chemins pour placer son attaque et arracher la victoire après un sprint avec le Suisse Marc Hirschi. A l’arrivée, le membre de la Deceuninck-Quick Step est apparu ému et a tenu à rendre hommage à son père décédé en juin dernier.

« Un maillot jaune, ça se défend et ça se respecte »