Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de Chris Froome sur sa «seconde chance» !

Publié le 27 août 2020 à 18h35 par T.M.

Alors que Chris Froome remonte à nouveau sur un vélo, cela était loin d’être gagné après sa terrible chute l’été dernier lors du Critérium du Dauphiné. Un terrible moment évoqué par le coureur INEOS.

En 2019, Chris Froome est passé très proche de la catastrophe. En reconnaissant le parcours d’une étape du Critérium du Dauphiné, le Britannique est sévèrement tombé. Les conséquences ont été énormes avec de nombreuses fractures, que ce soit au fémur, au coude ou encore aux cotes. De quoi l’obliger à déclarer pour le Tour de France 2019, mais face à ce verdict, il n’était pas gagné que l’on revoit le coureur de 35 ans sur un vélo. Finalement, au prix de gros efforts et d’une sérieuse rééducation, Chris Froome peut désormais remonter sur un vélo et se battre à nouveau pour une 5ème victoire sur la Grande Boucle, bien que cela ne sera pas pour cette année, INEOS ayant choisi de ne pas le sélectionner.

« J’avais des blessures sérieuses mais que je pouvais récupérer de toutes mes fractures »