Alaphilippe : « Je n’en suis pas au point de ne plus rien valoir »

Alexandre Higounet

Alors que le Tour d’Italie va s’élancer ce samedi du côté de Turin, Julian Alaphilippe apparaît revigoré, tant par la perspective de courir le Giro, qu’il n’a jamais disputé jusqu’à maintenant, que par une condition qu’il sent revenir à grands pas. De bon augure.

Dans moins de 48 heures, Julian Alaphilippe prendra le départ du Tour d’Italie pour la première fois de sa carrière. Le double champion du monde n’a pas caché sa motivation à l’idée de disputer le Giro, une course qui l’a toujours fasciné, avec pourquoi pas la perspective de porter le maillot rose, comme il l’a confié à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe : « Le maillot rose ? Oui, oui, il fait rêver. Instinctivement, on pense plus facilement au jour du Tour pour le maillot de leader, mais le rose est juste derrière pour moi. Et c’est tout aussi prestigieux de l’avoir. Ce serait fabuleux ».

« Je ne traîne pas ma misère, j’ai encore la grinta »

S’il avait pu par moments laisser planer le doute sur ses intentions quant à la suite de sa carrière, Julian Alaphilippe apparaît revigoré par la perspective de disputer le Tour d’Italie et par des sensations à nouveau compatibles avec une ambition élevée, comme le démontrent ses propos tenus dans L’Equipe : « Est-on émoussé à 31 ans ? Peut-être un peu mais pas au point de plus rien valoir. Le poids des années pèse plus sur une carrière sportive que sur une vie. A bientôt 32 ans, je reste jeune mais dans le vélo, ce n’est pas le cas. Je ne traîne pas ma misère, j’ai encore la grinta. Je suis heureux d’être là à mon âge, encore motivé, avec tout ce qu’il me reste à faire. Après une dizaine d’année de carrière, c’est chouette de se donner cette opportunité de découvrir une nouvelle course, avec l’envie de gagner en plus ».

Une condition sine qua non pour performer

Alaphilippe apparaît dans un état d’esprit beaucoup plus tourné vers un avenir dans cyclisme qu’il y a quelques mois. Un point important, tant d’un point de vue de son futur que de ses ambitions à court terme sur ce Tour d’Italie tant cela sonne comme une condition sine qua non de la performance.